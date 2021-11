Centro de Imunização de Ibiporã é desativado após 93% da população ser vacinada

Após cinco meses de funcionamento, o Centro de Vacinação contra a Covid-19 de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) foi desativado no final da semana passada. Segundo a secretaria municipal de Saúde, a medida foi possível graças ao avanço da imunização na cidade.

A cobertura de primeira dose ou dose única no público vacinável, incluindo adolescentes, está em 93,18% e a de segunda dose 77,17%.



Levando em conta a população total, de quase de 55.700 habitantes, a cobertura com a primeira dose ou dose única é de 77,27%. Agora, as pessoas que ainda não se vacinaram ou precisam receber a segunda dose ou o reforço devem procurar as UBS (Unidades Básicas de Saúde).





A aplicação acontece apenas com horário agendado, ou seja, o ibiporãense tem que ligar antes para marcar ou ir pessoalmente até o posto para definir a data e horário.





“Decidimos retornar para a atenção primária, que tem um maior controle e está fazendo a busca ativa de pacientes para a segunda dose ou reforço. A pessoa vai ter a vacina dentro do próprio território de origem. Conseguimos nos organizar para essa logística diferente, com uma sala de vacina específica nas unidades para não gerar aglomeração ou congestionar”, explicou Leiliane de Jesus, secretária municipal de Saúde.

