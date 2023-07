Cirurgia guiada de implante dentário: procedimento usa impressora 3D em Londrina

Os implantes dentários eram grandes procedimentos cirúrgicos com furos, cortes e que poderiam causar uma série de complicações. Isso mudou com o avanço tecnológico.





Londrina recebe a primeira cirurgia guiada de implante dentário que usa impressora 3D, o que reduz em até 50% o tempo da duração do procedimento e é indicado para diabéticos, hipertensos, doenças sistêmicas controladas e quem tem medo de dentista.

A cirurgia guiada de implante dentário é feita sem incisões na região bucal do paciente, reduz o uso de remédios no pós-operatório e diminui o tempo do procedimento em até 50%. A técnica existe há pelo menos 3 décadas, mas só agora encontra na tecnologia o aperfeiçoamento. Essa revolução no meio odontológico, que ganha cada vez mais espaço nas clínicas, é possível por meio de exames minuciosos, softwares e o uso de impressoras 3D.





O especialista em implantodontia do Instituto Orofacial das Américas, que tem como especialidade a cirurgia guiada de implante dentário, Sandro Guimarães, afirma que um dos pontos fundamentais dessa técnica é o planejamento.

Antes do procedimento, o cirurgião-dentista solicita uma tomografia computadorizada da arcada dentária do paciente, e as imagens são enviadas a um software, que auxilia o profissional a escolher em qual local o implante será colocado, sua inclinação e a quantidade necessária.





O conjunto de técnicas é uma espécie de “pré-cirurgia”, que permite ao dentista estar mais preparado ao chegar na operação, e é um dos fatores que faz o procedimento ser mais rápido e seguro. “Neste modelo virtual 3D em que o profissional consegue visualizar onde o implante será colocado, é possível diminuir o tempo da cirurgia em si, e isso traz mais conforto ao paciente”, comenta o especialista.

Depois da simulação, um guia cirúrgico, que é um molde usado para auxiliar no posicionamento do implante, é confeccionado em uma impressora 3D. Conforme Guimarães, o material é produzido de acordo com a arcada dentária do paciente, e é feito para se encaixar no local onde o novo dente ficará. O guia personalizado possui cilindros que orientam a posição dos implantes, e limita a profundidade deles, de forma que o procedimento se torna ainda mais preciso. Esses cilindros servem como suporte para as fresas, usadas para perfuração.





“O procedimento é menos invasivo que a forma convencional, as perfurações são feitas por uma fresa, o que possibilita maior precisão, sem a necessidade de fazer cortes”, diz o dentista. O profissional ainda explica que a técnica torna o pós-operatório mais “tranquilo”, e que o paciente tem menos sangramento, por não ter pontos na boca. A cicatrização na gengiva também é melhor, e por esses motivos, menos remédios são usados nos dias seguintes.





A orientação após a operação é de que o paciente mantenha a higiene bucal, coma alimentos pastosos nos primeiros dias de recuperação, use compressa com gelo e opte por comidas e bebidas frias ou mornas. Além disso, mesmo sendo em menor quantidade, é necessário tomar os medicamentos prescritos no horário correto, aponta o especialista.





A cirurgia guiada é indicada para pessoas que precisam repor um ou mais dentes, e principalmente para idosos, pessoas hipertensas e com diabetes. “O procedimento é ideal para pessoas com determinados tipos de comorbidades, justamente por ser menos invasivo”, finaliza o profissional.