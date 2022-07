Cirurgia inédita no Paraná cuida de lesões vasculares com ondas de choque

Aos 69 anos, James Jorge Chaek vivenciou situações inesperadas nas últimas semanas, protagonizando um momento importante para a medicina, especialmente na área de cardiologia. Ele foi o primeiro paciente a ser submetido a uma cirurgia em Londrina, que se utiliza de uma tecnologia inovadora chamada litotripsia.

A intervenção já foi realizada em São Paulo, mas é a primeira no Paraná. Através de um ultrassom que emite ondas de choque, os médicos conseguem desobstruir artérias, "quebrando" as placas de cálcio que se acumulam nelas, permitindo assim a preparação para o implante de stent (prótese utilizada para restaurar o fluxo sanguíneo na artéria coronária).



Quase duas semanas após a cirurgia, Chaek se diz agradecido e em ótimas condições de saúde. “Quero voltar logo na consulta para perguntar quando eu posso voltar a fazer meus exercícios. Sou um apaixonado por futebol. Estou animado, me sentindo muito bem. A cirurgia foi bem tranquila e sem dor”, conta.





Em Londrina, foram dois pacientes submetidos ao procedimento no mês de junho, no Hospital Araucária (zona sul). Segundo o médico cardiologista e hemodinamicista, Edmilson Yano Ishii, ambos procedimentos ocorreram muito bem, dentro do esperado. Ele comandou a cirurgia juntamente com o também cardiologista e hemodinamicista, Douglas de Santos Grion.





