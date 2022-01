Com mais uma morte, Londrina chega a 2.351 óbitos e 101.642 casos de Covid-19

Londrina registrou neste domingo (30) uma morte e 645 novos casos de Covid-19. Segundo o boletim da pandemia, o município chegou a 2.351 óbitos e 101.642 confirmações da doença. A escalada de novas infecções começou na primeira semana de janeiro de 2022, após as festas de fim de ano.

A morte registrada neste informe da secretaria municipal de Saúde é de uma paciente do sexo feminino, aos 71 anos. Ela foi internada em hospital público em 28/01 com swab positivo para coronavírus no mesmo dia e evolui a óbito em 29/01. Paciente não tinha comorbidades.



O município monitora 1.338 casos ativos de Covid-19. Deste total, 1.260 estão em isolamento domiciliar. Outros 78 estão internados, sendo 53 em leitos de enfermarias e 25 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva).





Desde o início da pandemia, 97.953 pacientes se curaram - 536 deles contabilizados neste boletim.