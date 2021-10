Maringá (Noroeste) registrou 60 casos de coronavírus e um óbito no boletim diário desta quinta (28).

As informações divulgadas pela prefeitura foram divulgadas às 15h45.

Com a morte do homem de 73 anos, com comorbidades, falecido em 23/10/21, a Cidade Canção atingiu 1.572 falecimentos e 66.168 confirmações da doença.





Há 294 casos ativos e 64.302 recuperados.