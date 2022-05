Com o aumento dos casos de covid, UEL volta a obrigar uso de máscara em ambientes fechados

A partir deste sábado (28), a máscara volta a ser um item obrigatório na UEL (Universidade Estadual de Londrina). O reitor da instituição, Sérgio Carvalho, baixou um ato normativo em que determina a utilização do acessório de proteção em ambientes fechados da universidade. Já nos locais abertos o uso é opcional, mas recomendado. O texto também destaca a exigência da máscara para pessoas que frequentam o campus, em lugares abertos ou fechados, com sintomas respiratórios.



A determinação não vale para setores lotados no HU (Hospital Universitário), Hospital Veterinário e Clínica Odontológica, já que estes espaços têm regras próprias. Em ambientes de saúde, por exemplo, o acessório já é imposto por decreto estadual.



No ato executivo, Carvalho justifica a medida, entre outros motivos, pelo aumento no número de casos notificados da Covid-19 na cidade e no Paraná e o crescimento na positivação para a doença nos exames realizados. A determinação vale até o final do semestre letivo, que vai até a primeira quinzena de julho. Nesta semana, a Prefeitura de Londrina voltou a sugerir a máscara em locais fechados e ao livre com aglomeração de pessoas.







Atualmente, três turmas estão com aulas presenciais suspensas por conta de surtos de Covid-19. "Temos que ter em mente que esses casos que estão acontecendo na instituição não significam que as pessoas foram contaminadas aqui dentro. Com a flexibilização voltaram as festas, baladas e o vírus voltou a circular. As temperaturas baixaram, estamos num período sazonal de aumento das doenças respiratórias. Temos um sistema em que qualquer aluno ou funcionário com suspeita é notificado e temos visto o aumento no número de casos", afirmou Décio Sabbatini, vice-reitor da UEL e coordenador do Grupo de Trabalho Coronavírus da universidade.







