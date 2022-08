Com tomógrafo quebrado, pacientes do HU são remanejados para outros hospitais

O aparelho de tomografia do HU (Hospital Universitário) de Londrina está em manutenção há quase um mês e isso tem feito com que pacientes que necessitam desse exame sejam destinados a atendimento externo. Um aviso foi afixado no hospital no dia 20 de julho e informa que o aparelho está inoperante.

O texto é assinado pelo chefe de divisão Nelson Alfredo Almenan Selini e orienta que os exames de tomografias de urgência e emergência sejam realizados em serviços externos e que isso foi acordado com a Labimagem, em caráter de emergência.

Uma das pessoas ouvidas pela reportagem informou que o tomógrafo utilizado está localizado na Labimagem, que fica na área interna do Hospital do Coração de Londrina, administrado pela NotreDame Intermédica.





A pessoa ouvida relatou que um parente realizaria exames no Hospital do Coração de forma particular, mas a recepção estava repleta de pessoas na fila, já que os pacientes do SUS que seriam do HU foram deslocados para lá para realizar tomografias.

A reportagem solicitou informações ao grupo GNDI, que informou que os exames são terceiorizados. A Labimagem também foi procurada, mas a reportagem não conseguiu falar com os representantes da empresa.







A diretora superintendente do HU, Vivian Feijó, informou que a ordem da compra de peças de reposição para a manutenção do equipamento já foi feita e que a previsão é de que elas cheguem na semana que vem. “Todos os exames estão sendo feitos pelo contrato externo sem danos. Quanto ao novo tomógrafo, eu tenho em ata que ele está em fase de licitação da reforma para a instalação. Tudo sob controle”, ressaltou.





