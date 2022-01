Confira o calendário de vacinação contra a Covid-19 em Maringá

Maringá (Noroeste) segue nesta quarta-feira (26) com a vacinação contra a Covid-19 com o seguinte calendário. Confira:

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





1ª dose: crianças de 7 a 11 anos sem comorbidades e crianças entre 6 a 11 anos com comorbidades (exceto imunossuprimidas). Com a aprovação do Ministério da Saúde e Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a secretaria de Saúde de Maringá passa a aplicar as doses com o imunizante Coronavac.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Crianças imunossuprimidas e com 5 anos serão vacinadas com Pfizer. Portanto, deverão aguardar a chegada de um novo lote de vacinas.





1ª dose: pessoas com 12 anos de idade ou mais





2ª dose: todos os públicos

Continua depois da publicidade

Intervalos da 1° e 2° dose:

Pfizer e Coronavac: 21 dias

Astrazeneca: 56 dias





3ª dose:

Pessoas com 18 anos ou mais (com 2ª dose de Pfizer/ Coronavac/ Astrazeneca aplicada há pelo menos 4 meses)





Pessoas com alto grau de imunossupressão com 2ª dose aplicada há mais de 28 dias.





Puérperas e gestantes com 2ª dose há pelo menos 5 meses





• Dose Reforço Janssen

*Pessoas que tomaram a 1ª dose da Janssen e hoje estão gestantes ou imunossuprimidas receberão reforço com a Pfizer





4ª dose:

Imunossuprimidos com alto grau e acima de 18 anos (3ª dose aplicada há pelo menos 4 meses)