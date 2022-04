Conheça os sintomas da candidíase e saiba como tratar

A candidíase é uma infecção causada por uma levedura (um tipo de fungo) chamada Candida albicans. A Cândida normalmente vive dentro do corpo (em lugares como boca, garganta, intestino e vagina) e também na pele, sem causar qualquer problema. Às vezes, no entanto, a Cândida pode se multiplicar e causar uma infecção – especialmente se o ambiente dentro da vagina mudar de uma forma que estimule seu crescimento.

Quais são os sintomas da candidíase?



Quais as causas da candidíase?

*Mantêm uma dieta com alta ingestão de açúcares e carboidratos

*Estão com um sistema imunológico enfraquecido

As mulheres com maior probabilidade de desenvolver candidíase incluem aquelas que:

Como prevenir a candidíase?

A alimentação é outro ponto que deve ser cuidado. Repetidamente ingerir muitos doces e carboidratos (farinha branca, em especial) contribui para você ter que lidar com os sintomas da candidíase.

Usar roupas íntimas de algodão pode ajudar a reduzir as chances de infecção por fungos e consequentes sintomas da candidíase. Outro cuidado é com o uso de antibióticos. Como eles podem causar a candidíase, devem ser tomados apenas quando prescritos e exatamente como indicado pelo médico.

Como é feito o diagnóstico da candidíase?





O ginecologista geralmente diagnostica a candidíase tirando uma pequena amostra do corrimento vaginal para ser examinada ao microscópio no consultório médico ou enviada a um laboratório para uma cultura de fungos. No entanto, uma cultura fúngica positiva nem sempre significa que Candida está causando sintomas da candidíase, porque algumas mulheres podem ter Candida na vagina sem apresentar nenhum sintoma.





Assim, muito do diagnóstico é feito também através do exame clínico, que inclui também uma conversa para entender hábitos e possíveis mudanças na vida da paciente que podem ter resultado em sintomas da candidíase.