Coqueluche afeta principalmente bebês menores de um ano e sem vacinação

A coqueluche, também conhecida como tosse comprida ou tosse convulsa, é uma doença infecciosa aguda. Ela é causada pela bactéria Bordetella pertussis, que afeta as vias respiratórias, que levam o oxigênio até os pulmões.





No Brasil, a coqueluche é controlada devido à vacinação em massa. Entretanto, o aumento dos casos no país e no mundo chamam a atenção para o tema. Na quinta-feira, a Sesa (secretaria de Estado da Saúde) confirmou a morte de uma bebê de seis meses em Londrina, em decorrência da doença.

Diante desse cenário, o Hospital Pequeno Príncipe, alerta mais uma vez para a importância de manter o calendário vacinal das crianças em dia.







Os dados nacionais de 2019 a 2024 mostram que as crianças menores de 1 ano de vida representaram mais de 52% dos casos de coqueluche. Em seguida, crianças entre 1 e 4 anos, com cerca de 22%. De 2019 a 2023, todas as 27 unidades federativas do Brasil notificaram casos da enfermidade. O Paraná foi o quarto estado com maior registro e, entre janeiro e junho de 2024, contabilizou 16 ocorrências da doença.

