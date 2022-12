Covid-19: 4 mil vagas para vacinação contra seguem abertas nesta semana em Londrina

Quatro mil vacinas foram disponibilizadas para a população que ainda não tomou o reforço vacinal contra a Covid-19 em Londrina. Os interessados devem agendar a aplicação nesta semana, de segunda (12) até sexta-feira (16), em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde). O reforço vacinal é voltado para a população em geral a partir dos 18 anos que já tomou a 1ª, 2ª ou 3ª doses, sendo que a última deve ter sido administrada há pelo menos quatro meses.





Leia também: Unidades de Saúde têm falta de estoque de vacina contra meningite.

Publicidade

Publicidade





A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) informa que o dia e horário da aplicação devem ser agendados por meio do portal da Prefeitura. No ato do agendamento, o usuário encontra as unidades disponíveis no momento, de acordo com as vagas em aberto. Após realizar o agendamento no site, é necessário imprimir o comprovante com QR Code para apresentar no dia e local selecionado, junto com a carteira de vacinação Covid-19 e um documento de identificação com foto.





Para aqueles que agendaram a vacinação, mas porventura não puderem comparecer a SMS disponibilizou um botão de cancelamento, que pode ser acessado no mesmo local do agendamento. Quando o botão é acionado, automaticamente a vaga é colocada à disposição no sistema.





O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, ressaltou que é muito importante que as pessoas estejam com o esquema vacinal completo, a fim de garantir maior proteção contra o vírus. “O país todo tem registrado um aumento no número de casos positivos e sabemos que a vacinação é a forma mais eficaz de nos protegermos desta doença”, disse.