Curitiba: cai obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados, menos em serviços de saúde

A capital paranaense tirou a obrigatoriedade do uso de máscaras também em ambientes fechados, com exceção para os serviços de saúde. Nesses locais, o uso da proteção respiratória continua sendo exigido, informou a prefeitura de Curitiba. A nova regra se dá pelo decreto municipal 420/2022 que seria publicado ainda na segunda-feira (28) e já começa valer a partir da zero hora desta terça-feira (29).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Com uma melhoria dos indicadores, desde o último dia 17 de março, o uso de máscaras já estava facultativo em espaços abertos e para crianças menores de 12 anos.

Continua depois da publicidade





A decisão da liberação foi tomada pelo Comitê de Técnica e Ética Médica da SMS (secretaria Municipal da Saúde), em reunião na tarde de segunda, depois de avaliar os indicadores epidemiológicos da última semana – 22 a 28 de março.







Com a análise dos dados, a pontuação da bandeira em Curitiba se manteve em 1,43, menor que na semana anterior, quando estava em 1,63.





Além disso, ainda conforme a prefeitura, a capital conta com menos de mil casos ativos (com potencial de transmissão), dados desta segunda (28) do Painel Covid de Curitiba. A média móvel do número de casos ativos teve queda de 65,3% na última semana em relação a 14 dias. Por sua vez, a média móvel do número de casos por data de divulgação caiu 66,1% no mesmo período, enquanto a média móvel do número de óbitos apresentou queda de 50%.

Continua depois da publicidade





A capacidade de resposta do sistema hospitalar continua vem apresentando resultado positivo. A taxa de internamento em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) SUS (Sistema Único de Saúde) exclusivas para SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) fechou nesta segunda em 14% e a ocupação dos leitos de internamento clínico SUS exclusivos para SRAG ficou em 24%.









“Com muita alegria damos esse presente de aniversário para nossa amada Curitiba. No dia em que a cidade completa 329 anos vamos voltar a ver as ruas cheias de sorrisos”, afirm o prefeito Rafael Greca (União Brasil).







A liberação das máscaras nesta etapa foi debatida com o Governo do Estado, que deve adotar regras semelhantes para todo o Paraná nos próximos dias, com a finalidade de manter ações unificadas de controle da pandemia.