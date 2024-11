Deborah Blando revela que tem fibromialgia há 36 anos

Deborah Blando, 55, se abriu sobre seu diagnóstico de fibromialgia nesta terça-feira (26).





A cantora mostrou seu tratamento para a condição crônica e contou que lida com a doença há 36 anos. "Tenho fibromialgia desde os 19 anos. Tenho muitas histórias de trabalhos que fiz com dor que vocês conhecem e nem imaginam. Tenho mais tempo (de vida) com fibromialgia do que sem", disse ela em um post no Instagram.





Blando explicou por que não costumava falar sobre a condição. "Tinha vergonha de falar e vergonha de dizer que estava com dor. As pessoas não acreditam que você seja tão forte que consegue sorrir e trabalhar com dor ou prestar atenção e rir da piada do outro com dor", escreveu.





"Aprendemos a nos deixar pra trás. Nosso corpo por último -e é esse e um dos motivos da fibromialgia se desenvolver. [A doença causa] dores por todas as cadeias musculares que dependendo do quadro e estilo de vida podem melhorar ou piorar", disse Deborah Blando.





Deborah deixou a Inglaterra e suas temperaturas frias, que tornam as dores mais difíceis, e voltou para o Brasil para prosseguir com seu tratamento. "Depois de passar pelas Ilhas Canárias, Flórida, cheguei no Brasil... Tudo atrás de uma cura", completou.





A cantora ainda pediu que os fãs e seguidores não julgue as dores de quem está ao redor. "São dores invisíveis! Você não vê e isso não quer dizer que não dói", concluiu ela.