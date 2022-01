Dengue: Londrina entra em estado de alerta

Os dados do 1° LIRAa (Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti) de 2022 colocam Londrina em estado de alerta para dengue e outras arboviroses como Chikungunya, Zika e febre amarela. A média em todo o município é de 5.51%, valor bem acima do índice de 1% preconizado pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Isto quer dizer que, a cada 100 imóveis inspecionados, cinco tinham foco do mosquito.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Ao todo, os agentes de endemias vistoriaram cerca de 10 mil domicílios entre os dias 10 e 24 de janeiro. Os números foram divulgados nesta quinta-feira (27), pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde). Nas primeiras semanas de 2022, Londrina já registrou 555 notificações de dengue, com um caso confirmado, 38 descartados e outros 516 seguem em análise.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Os sintomas da dengue são: febre alta com início súbito; dor de cabeça e dor atrás dos olhos; manchas vermelhas no corpo; tonturas, náuseas e vômitos; dor no corpo, moleza e cansaço e dor nas articulações. Os sinais de gravidade incluem fortes dores abdominais, sangramento no nariz e gengiva e boca seca.





Serviço: O Disque Dengue 0800-400-1893 é um canal gratuito para denúncias de possíveis criadouros, seja em imóveis particulares ou áreas públicas.





Continue lendo na Folha de Londrina.