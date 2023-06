Dengue: Saúde vai soltar 6 milhões de mosquitos machos estéreis até o final do ano em Londrina

Machado também explica que a transmissão da dengue, zika e chikungunya está ligada aos insetos fêmeas, que se alimentam de sangue, enquanto os machos se alimentam de seivas de plantas. "Esses insetos que vamos soltar não picam, então, por mais que haja muitos mosquitos - já que estimamos que, em cada soltura, serão 300 mil - não há risco de as pessoas serem picadas por eles e, muito menos, de contraírem a dengue", declara.

A estratégia adotada prevê que os mosquitos machos, modificados geneticamente para se tornarem inférteis, irão copular com mosquitos fêmeas, responsáveis pela transmissão da doença, conforme explica Machado. Devido à infertilidade dos machos, os ovos resultantes não irão prosperar, ou seja, não vçao gerar novos mosquitos.

A estratégia, que será executada em parceria com a Forrest Brasil Tecnologia, consiste em soltar mosquitos Aedes aegypti machos estéreis nos bairros Mister Thomas, na Zona Norte, e no Jamile Dequech, na Zona Sul. A previsão é que os insetos comecem a ser liberados a partir de 10 de julho.





Segundo o secretário de Saúde, os insetos soltos terão, a longo prazo, um papel fundamental para eliminar os mosquitos responsáveis pela transmissão da dengue. "O objetivo é conseguir fazer a substituição gradativa do mosquito normal pelo mosquito estéril, porque, assim, conseguimos diminuir consideravelmente a circulação da doença no município."





O projeto, que deve soltar, até o fim de 2023, cerca de seis milhões de mosquitos nos bairros citados, será avaliado pelos responsáveis técnicos. Caso apresente bons resultados, a medida será estendida por toda a cidade de Londrina.

Os locais de soltura dos insetos foram selecionados após a avaliação de uma série de fatores. De acordo com Machado, o número de casos de dengue nos bairros Mister Thomas e Jamile Dequech, bem como a presença de áreas e terrenos vazios, fizeram com que as localidades fossem escolhidas para o teste.





"Nós precisamos tranquilizar a população da região. O mosquito macho não pica, porque ele não tem condições biológicas para se alimentar de sangue, somente de seiva de plantas", complementa.

