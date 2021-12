Depois de 10 dias sem mortes, Londrina tem 2 óbitos pela Covid-19

O boletim da pandemia em Londrina desta terça-feira (28) registra 39 novos casos confirmados de Covid-19 e dois óbitos provocado pela doença. Desde o início da pandemia, o município registrou 2.323 mortes em decorrência do novo coronavírus.

Depois de dez dias sem pacientes que faleceram de Covid, Londrina registrou os falecimentos de dois homens, ambos com comorbidades, no dia 27/12: um de 68 anos, internado em hospital público em 26/12, com swab positivo para coronavírus em 26/12; outro de 76 anos, internado em hospital público em 15/12, com swab positivo para coronavírus em 17/12.

O município monitora 102 casos ativos do coronavírus. Deste total, 92 estão em isolamento domiciliar. Outros 10 estão internados, sendo cinco em leitos de enfermarias e cinco em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva).







Nesta terça, a taxa de ocupação das UTIs adultas em Londrina chegava a 62% das 263 vagas disponíveis e 71% das 62 vagas em UTIs infantis. Ao analisar os leitos exclusivos para a Covid-19, a taxa de ocupação de UTI adulta (70 leitos) era de 25,7% e as infantis (5 leitos), de 0%.







As enfermarias específicas para coronavírus (51) estão com taxa de ocupação de 27,5%.



Dos 89.137 casos positivos registrados em Londrina, 86.712 pacientes já estão curados. Aguardam o resultado dos exames 50 casos suspeitos. Outros 194.338 foram descartados, mediante resultado negativo para Covid-19.