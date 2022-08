Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação será neste sábado em Londrina

O Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, incluindo a imunização contra a paralisia infantil (poliomielite), será neste sábado (20) em Londrina.





A iniciativa, da Secretaria Municipal de Saúde, visa atualizar a carteira de vacinação de crianças e adolescentes de zero a 14 anos, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação. A vacina contra poliomielite será aplicada nas crianças de um a quatro anos, público-alvo da campanha.

As vacinas disponíveis são: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).





Para os adolescentes, estarão disponíveis a HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B e Meningocócica ACWY (conjugada). As vacinas têm indicação específica para cada idade e para quem não tem o esquema completo e integram o PNI (Programa Nacional de Imunizações) e estão registradas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).





As doses contra a Covid-19 também serão aplicadas, para as crianças e adolescentes que precisarem. Elas podem ser administradas de maneira simultâneas ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, na população a partir de três anos de idade.





As imunizações poderão ser feitas nas UBSs do Vivi Xavier e João Paz (região norte), Itapoã e Eldorado (sul); Armindo Guazzi e Marabá (leste); Alvorada e Santa Rita (oeste); e Guanabara e Centro (centro). Não é necessário fazer agendamento antecipado.