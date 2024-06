Dia D de vacinação contra poliomielite e multivacinação acontece no sábado em Londrina

A secretaria municipal de Saúde de Londrina vai abrir três Unidades Básicas de Saúde no sábado (8) para o dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação. As unidades dos bairros Alvorada (zona oeste), Guanabara (zona sul) e Vivi Xavier (zona norte) estarão abertas para a população das 8h às 17h, disponibilizando a dose de reforço e a atualização da carteirinha da vacina contra a paralisia infantil. Além disso, farão a atualização das vacinas previstas no Programa Nacional de Imunização para crianças de até 4 anos de idade.





A dose de reforço da vacina contra a pólio será aplicada em crianças a partir de 1 ano até menores de 5 anos de idade. As crianças que ainda não completaram o esquema básico da vacina, previsto para os primeiros meses de vida, podem atualizá-lo também neste sábado. Não existe a necessidade de agendamento, e o atendimento será por livre demanda, bastando que os pais ou responsáveis levem as crianças até uma das unidades abertas, portando documento pessoal e carteira de vacinação.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, reforça a importância de completar o ciclo básico e a dose de reforço de vacinação contra a poliomielite para alcançar uma taxa de cobertura vacinal segura. “Essa vacina é muito importante para que a gente não corra o risco de ter o retorno de uma doença tão séria e grave, que já foi erradicada devido às altas taxas de cobertura vacinal que já tivemos no passado. O grande desafio é que essa geração mais nova, que não conviveu com a doença, se conscientize da importância dessa vacina. Uma cobertura vacinal, para que não haja o risco do retorno da doença, precisa ser de mais de 95%, sendo que hoje nós temos pouco mais de 75%. A dose de reforço é extremamente importante para aumentar essa cobertura, evitando qualquer possibilidade do retorno de uma doença tão grave”, detalhou.





"Infelizmente, a procura pela vacina está baixa nas nossas unidades de saúde, e por isso, o nosso apelo é para que os pais e responsáveis das crianças dentro da faixa etária aproveitem o sábado para ir até uma unidade e proteger seu filho da forma adequada”, acrescentou o secretário.





A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite foi iniciada no dia 27 de maio e segue até o dia 14 de junho. As vacinas também estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde de Londrina, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.