Dia do Rim: conheça as três doenças ligadas à saúde renal

Campanha global de conscientização da saúde, o Dia Mundial do Rim é focado na importância e na diminuição do impacto das doenças renais e dos problemas associados a essas enfermidades. A data é celebrada na segunda quinta-feira de março que, neste ano, cai no dia 10. Para o especialista Giorgio Sfredo Bertuzzo, médico nefrologista do Hospital Angelina Caron (HAC), em Campina Grande do Sul, na Grande Curitiba, o principal alerta sobre enfermidades renais envolve os três principais "vilões" crônicos que podem levar uma pessoa, em casos mais severos, a precisar de hemodiálise: hipertensão arterial sistêmica, diabetes e obesidade.

"Esses três fatores podem levar à hemodiálise, com falência renal. Quando se é um paciente diabético de longa data, é recomendado que se procure um clínico geral ou nefrologista, principalmente quando há alterações nos exames de urina, ou função renal abaixo de 60%. Outra alteração como sinal clínico é a perda de proteína pela urina, que aparece em qualquer exame parcial de urina. Se você tem hipertensão, diabetes ou alteração no exame de urina, procure um nefrologista para fazer o tratamento de forma correta e evitar que haja um desfecho desagradável, com a hemodiálise. E não esqueça que essas doenças são crônicas e silenciosas, evoluem pouco a pouco ao longo dos anos e podem desencadear uma necessidade de transplante renal", orienta Bertuzzo.



Pressão alta





A hipertensão arterial sistêmica é uma das doenças mais comuns no mundo, mas a grande maioria dos hipertensos desconhece sua condição. "Isso acontece porque as pessoas pensam em doenças com sintomas, mas a hipertensão muitas vezes não tem sintomas aparentes, é assintomática e silenciosa. Só se descobre aferindo a pressão, por isso é importante fazer essa aferição com recorrência", explica o médico.

A pressão alta é silenciosa e um dos alvos principais são os rins, que tentam compensar o aumento da pressão com mecanismos fisiológicos que, com o tempo, fazem o paciente perder a função renal. “Também pode causar doenças cardiológicas e neurológicas. E infelizmente o desfecho da hipertensão não tratada é levar o paciente para diálise, um procedimento que só terá fim se o paciente tiver um rim transplantado”, completa o nefrologista.



Diabetes



Já a diabetes é o segundo grande “vilão” causador de doenças renais no Brasil, sendo a principal causa pelo mundo. “Ela tem dois tipos: a do tipo 1 costuma ser hereditária, em fase mais jovem, em que o paciente perde a capacidade de produzir insulina; e a do tipo 2, em idade mais avançada, quando o organismo cria resistência à insulina e para de responder a esse estímulo, causando aumento de glicose no sangue. Para descobrir, é preciso fazer exames periódicos, já que também é assintomática. Nos rins, ela causa uma hiperfiltração, filtrando mais do que se deve. Numa comparação simples, é como se andasse num carro sempre de forma acelerada: o carro funciona, mas fica sobrecarregado. E isso é um vilão, pois pode levar à falência do rim, assim como a pressão alta. E, consequentemente, o tratamento precisa ser feito de maneira inicial para que a doença não evolua.”



Obesidade