Dia Mundial do Câncer: a cada minuto, 40 pessoas são diagnosticadas com a doença no mundo

A OMS (Organização Mundial da Saúde) alertou no Dia Mundial do Câncer, nesta terça-feira (4), que, a cada minuto, 40 pessoas são diagnosticadas com a doença em todo o planeta e – embarcam em uma verdadeira jornada para vencer a enfermidade.





“Elas não conseguem ser bem sucedidas sozinhas. Em todo mundo, a OMS trabalha com parceiros para criar coalisões globais, catalisar ações locais e amplificar as vozes de pessoas afetadas pelo câncer”, avaliou o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Na rede social X, Tedros destacou que a OMS atua em diversas áreas, desde o fornecimento de medicações para tratamentos oncológicos pediátricos até campanhas globais para a eliminação do câncer cervical. “Estamos trabalhando para melhorar a vida de milhões de pessoas”.





“No Dia Mundial do Câncer, honramos a coragem daqueles afetados pela doença, celebramos o progresso científico e reafirmamos nosso compromisso de promover saúde para todos”, concluiu o diretor-geral.

Dentre as orientações publicadas pela OMS para reduzir o risco de câncer estão:





- não fumar;

- praticar atividade física regularmente;

- comer frutas e verduras;

- manter um peso corporal saudável;

- limitar o consumo de álcool.





