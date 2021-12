Duas mortes e 630 novos casos de Covid-19 são confirmados no Paraná

Internados

São 53 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados em leitos SUS (Sistema Único de Saúde), sendo 20 em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 33 em leitos clínicos ou enfermaria. Nenhum caso foi registrado em leitos da rede particular.

Óbitos

Fora do Paraná

Ajustes

Dez casos foram corrigidos. Oito casos residentes alterados entre municípios do Paraná, um caso residente do Paraná alterado para fora do estado, um caso residente de fora do estado alterado para o Paraná.





Um caso confirmado (F,2) de Campo Largo foi corrigido para Curitiba, um caso confirmado (M,31) de Coronel Fabriciano - MG foi corrigido para Telêmaco Borba, um caso confirmado (M,26) de Campo Largo foi corrigido para Fazenda Rio Grande, um caso confirmado (F,33) de Curitiba foi corrigido para Araucária, um caso confirmado (M,42) de Campo Largo foi corrigido para Curitiba, um caso confirmado (F,8) de Campo Largo foi corrigido para Curitiba, um caso confirmado (M,38) de Telêmaco Borba foi corrigido para São Miguel do Tapuio - PI, um caso confirmado (F,35) de Curitiba foi corrigido para Cianorte, um caso confirmado (M,20) de Curitiba foi corrigido para Araucária e um caso confirmado (F,40) de Mauá da Serra foi corrigido para Tamarana.





Nenhuma correção de município foi feita até o momento da publicação do relatório.