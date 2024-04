Em Londrina, mortes por dengue disparam 400% em um ano

Todas as vítimas estavam internadas e possuíam comorbidades: um homem de 73 anos, que tinha Alzheimer; outro de 81, com hipertensão arterial e hipotireoidismo; uma mulher de 37 anos, obesa; e uma jovem de apenas 20 anos, que enfrentava a síndrome de Werdnig-Hoffman. Os falecimentos aconteceram entre os dias 14 e 30 de março, no entanto, foram divulgados agora após estudo das equipes técnicas da pasta e da 17ª Regional de Saúde.

'MOMENTO DE GRANDE TENSÃO'







O secretário municipal de Saúde reconheceu que Londrina atravessa um “momento de grande tensão”. “Tínhamos a expectativa de que na última semana os dados começassem a diminuir e isso não se concretizou”, afirmou Felippe Machado. “Os números ainda são altos e todas ações, enquanto cidadãos, que puderem ser feitas são cruciais, como recolher os lixos (dos quintais), eventuais criadouros, para que saíamos desta tensão”, advertiu.





A média de atendimentos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Sabará, na região oeste, e na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Ouro Branco, na sul, é de 2.000 pacientes por dia. As unidades são exclusivas para casos suspeitos ou confirmados da dengue. “Sem contar as dezenas de pessoas que são atendidas nas unidades básicas em decorrência do acompanhamento do monitoramento da dengue. As duas unidades são referências para a primeira consulta, mas os pacientes voltam às UBS durante a semana para o estadiamento por até dez dias”, explicou.





