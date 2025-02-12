Empresas registram suplementos com nomes parecidos aos de remédios para emagrecer

Empresas que comercializam suplementos alimentares, alguns deles voltados ao emagrecimento, têm tentado registrar marcas com nomes similares aos conhecidos medicamentos que simulam a ação do hormônio GLP-1, como Ozempic, Mounjaro e Wegovy.



Essas empresas têm se deparado, no entanto, com oposição das farmacêuticas em processos administrativos abertos no Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), órgão federal responsável por registrar e proteger direitos de propriedade intelectual no Brasil.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



Nomes como Ozempink, Monjaro HD, Biozempic, Pós-Zempic e Monjaro foram registrados na classe 5 do Inpi, que compreende suplementos e medicamentos, e são descritos de variadas formas nas especificações: suplementos nutricionais, cápsulas de alga marinha para uso medicinal e dietético, pílulas para emagrecimento e preparações medicinais para emagrecimento, por exemplo.



De acordo com especialistas, além da farmacêutica se opor, o próprio Inpi tem autonomia para barrar o registro por colidência, se notar que dentro daquele nicho de medicamentos e suplementos pode haver uma confusão do consumidor. Caso uma empresa faça uso desse nome de forma arbitrária, isso configura ilegalidade e a farmacêutica pode entrar com uma ação por ter direito de propriedade sobre essa marca, afirma Thamires Capello, doutora em ciências da saúde pela USP (Universidade de São Paulo) e advogada especialista em direito médico.

Publicidade



Essa briga configura apenas mais um capítulo de uma epidemia de busca pelo emagrecimento por meio do uso dos medicamentos para diabetes e obesidade off label, ou seja, fora da bula.



"Esses medicamentos ganharam uma popularidade tão grande que estão sendo vendidos e procurados de forma um pouco arbitrária. As farmácias não estão pedindo prescrição, e muitas vezes, por essa categoria dele conseguir emagrecer a pessoa com facilidade, acabou caindo nas graças da estética", diz ela.

Publicidade



Como o acesso à droga é dificultado pelos altos preços -o valor do Ozempic pode chegar até a R$ 1.300 no Brasil, por exemplo-, surgiram as falsificações, que gerou alertas da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e até da OMS (Organização Mundial de Saúde).



"Surgiram também empresas que acabam usando da vulnerabilidade do consumidor para registrar nomes parecidos e até descrições parecidas para induzir aquela pessoa a tomar determinado produto que muitas vezes pode nem ter registro na Anvisa. Isso é um risco à saúde pública gigantesco", acrescenta Capello.

Publicidade



Neste caso, uma forma que pode ser usada para driblar o registro da Anvisa é a do registro do produto como um suplemento, afirma a advogada Flávia Tremura, sócia do escritório de propriedade intelectual Kasznar Leonardos. Isto acontece porque, embora os medicamentos precisem do aval da agência para a comercialização, não é o caso dos suplementos.



"O suplemento, dependendo da natureza dele, não precisa da autorização da Anvisa. Então a pessoa não vai pedir o registro na Anvisa, ela só pede no Inpi. Esses suplementos se valem disso, porque registram a marca e começam a vender, se lançam no mercado e na hora de fazer a propaganda, colocam 'olha, tem efeito de perda de peso, tira a fome, parecido com o do Ozempic'."

Publicidade



Segundo a Anvisa, conforme regulamento de setembro de 2024, os suplementos alimentares e alimentos para controle de peso, anteriormente regulados diretamente pelas Vigilâncias Sanitárias locais, deverão ser notificados junto à agência. No entanto, não é exigida a obrigatoriedade do registro.



Enquadram-se nessa mesma categoria sem obrigatoriedade alimentos considerados de risco intermediário, como água do mar dessalinizada, alimentos de transição, cereais para alimentação infantil, embalagens recicladas e produtos com alegações, forma que "permite uma entrada mais ágil no mercado."

Publicidade



Para os suplementos que já estavam no mercado, há um período de transição: "a RDC 843/2024 prevê um período de regularização até 1/9/2025 para produtos que já estavam regularizados antes da entrada em vigor da nova regra".



De acordo com o médico especialista em endocrinologia Felipe Henning, o suplemento é caracterizado por uma baixa atividade terapêutica, ou seja, são concentrações muito pequenas que não conseguem exercer nível terapêutico evidente, e por isso é permitido que as pessoas os comprem sem restrição.

Publicidade



Ele alerta para o fato de que, embora o suplemento possa não causar mal, se a pessoa está comprando para diabetes, por exemplo, e interrompe o tratamento medicamentoso, vai ter a doença piorada justamente por não se tratar de um remédio ativo.



Ainda conforme Henning, não há evidências que provem ser errado o uso dos medicamentos emagrecedores fora da bula. Mas é importante ressaltar que essas pessoas estão expostas a efeitos colaterais.



"De um modo leigo, na medicina é o seguinte: o remédio tem que ser pelo menos melhor que a doença. Aquele indivíduo que toma e não tem a doença, qualquer potencial dano é extremamente negativo, sendo desproporcional nesse cenário."



Para evitar se expor aos riscos como náuseas, vômito, tontura e fraqueza, é importante que o uso do emagrecedor seja feito junto ao médico.



Procurada, a Eli Lilly, farmacêutica produtora do Mounjaro e do Zepbound, reforça que é a única fornecedora legal de medicamentos aprovados à base de tirzepatida. Informa ainda que pedidos de registro de marca muito semelhantes representam um risco significativo à segurança do paciente, induzindo-o a acreditar que o produto pode ter sido fabricado pela Lilly, que contém o ingrediente ativo tirzepatida ou que foi aprovado pela Anvisa como uma apresentação de Mounjaro.



A Novo Nordisk, farmacêutica produtora do Ozempic e do Wegovy, afirmou que não endossa o uso off-label de seus medicamentos, ou seja, em desacordo com a bula.







Leia também: