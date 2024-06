Entenda o que acontece com o corpo em caso de reganho de peso pós-Ozempic

O efeito sanfona, comum aos processos de emagrecimento, pode acontecer também no caso da interrupção do uso de medicações sintéticas de hormônios como GLP-1 (base de Ozempic/Wegovy, Mounjaro e Saxenda/Victoza).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com especialistas, a interrupção dessas medicações pode ser feita de modo imediato, sem desmame. O tratamento, porém, precisa ser continuado com reeducação alimentar, exercícios e até com outras medicações suplementares indicadas pelo médico responsável.

Publicidade



"Quando você tem um ganho de peso depois que a pessoa já emagreceu, ela acaba desregulando os hormônios que aumentam a fome e diminuem a saciedade e a queima calórica. Então, a cada vez que alguém, um indivíduo com obesidade engorda e emagrece, ele vai diminuir o gasto metabólico basal", diz a endocrinologista Alessandra Rascovski, fundadora do Ambulatório Clínico de Obesidade Mórbida do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina Universidade de São Paulo (USP).



Segundo a médica, o ideal após um tratamento com esses remédios é não deixar que o paciente engorde novamente. "Se ele reganha, isso piora cada vez mais. Na prática, se eu tiro a medicação, para fazer uma cirurgia, por exemplo, que deixou o paciente parado de exercícios e ele ganhou em torno de três quilos, eu volto de modo intermitente com a medicação para controlar e conseguir alavancar para mudança de estilo de vida", afirma Rascovski.

Publicidade



Quando o quadro é crônico ou tem uma resistência insulínica associada, contudo, pode ser necessário usar outras medicações de manutenção, como metformina. Pacientes com ganho de peso pontual, a exemplo de grávidas, ou ambiental (pessoas com depressão ou vidas muito estressantes), precisam de estratégias próprias.



"Isso é superindividualizado a cada paciente", diz a médica.

Publicidade



Rascovski lembra que os estudos-teste para aprovação desses medicamentos "demonstram a importância da manutenção da medicação" e que esta deve estar sempre "atrelada à mudança de estilo de vida, à mudança comportamental, terapia cognitivo-comportamental" e a um "paciente avaliado como um todo."



A gestora Nina (nome fictício), de 35 anos, não quis ser identificada, mas conta que usou Ozempic offlabel por um ano por recomendação do endocrinologista e perdeu dez quilos. Ela não tem diabetes ou obesidade, mas estava com sobrepeso e teve dificuldade para emagrecer com outras medicações.

Publicidade



O tratamento baixou o índice de massa corporal (IMC) dela de 28,4 (acima do peso) para 24,4 (considerada faixa saudável para ela). "Acompanhei com endócrino e nutricionista e uso foi gradativo, aumentando aos poucos a dosagem. Também parei aos poucos, reduzindo a dose por orientação da médica, mas ela pediu para voltar com a nutricionista e com as atividades físicas para não ter o reganho de peso", conta a gestora.