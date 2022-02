EUA registram na pandemia 1 milhão de mortes a mais que a média de anos anteriores

Os EUA tiveram mais de 1 milhão de mortes acima do esperado desde o início da pandemia de Covid-19, segundo levantamento do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país.

O número inclui tanto óbitos causados pelo coronavírus, como por outras doenças. O centro destaca que essas mortes podem ter influência indireta da pandemia, devido a carência do sistema de saúde ou sobrecarga dos estabelecimentos médicos, por exemplo.

Há também a possibilidade de pessoas que morreram meses depois de terem contraído Covid-19 por causa de complicações da doença. Além do coronavírus, que já vitimou 926,5 mil americanos, segundo o CDC, estão entre as principais causas mortes por Alzheimer e demência, hipertensão e diabetes.





O cálculo foi feito levando em conta o número esperado de óbitos, com base em uma média registrada nos anos anteriores, e o que foi registrado. Em 2019, os EUA registraram 2,8 milhões de mortes, número que saltou para 3,4 milhões em 2020.