Mais 72 mil vacinas pediátricas da Pfizer chegam ao Paraná

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) recebeu, nesta sexta-feira (18), mais 72 mil vacinas pediátricas da Pfizer/BioNTech. Esta é a sexta pauta de distribuição da Pfizer exclusiva para crianças. Além dessas, a Secretaria aguarda a chegada de mais 169.200 vacinas CoronaVac.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As vacinas chegaram às 23h10 desta quinta (17), no voo LA-4736, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, e já estão no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba. Os imunizantes foram conferidos e armazenados e serão distribuídos às Regionais de Saúde.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Das 169.200 vacinas CoronaVac aguardadas, também destinadas às crianças, 78.280 serão para primeira dose (D1) e 90.920 para segunda (D2).





“Essas novas doses darão continuidade ao nosso plano de vacinação. Somos o terceiro Estado que mais vacinou em todo o Brasil. Reforço a importância dos pais e responsáveis em levarem seus filhos aos postos onde estão sendo aplicadas as vacinas”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.