Farmácia Municipal passa a atender somente com agendamento em Londrina

A notícia de que os atendimentos na Farmácia Municipal de Londrina passarão a funcionar, a partir do dia 20 de janeiro, somente com agendamento prévio, animou Nelson Pereira da Silva. Ele é usuário do serviço há mais de três anos e conta que já chegou a desistir de pegar o medicamento por conta do tempo de espera na fila. “Já cheguei a ficar duas horas na fila. Venho lá de Lerroville e, muitas vezes, desanimava de ver o tanto de gente esperando para ser atendido. Agora vai ficar bom e menos tumultuado. Na minha opinião, vai facilitar a vida de todo mundo”, diz.



Os agendamentos de data de horário podem ser feitos via Portal da Prefeitura ou telefone. A medida será aplicada pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde) com o objetivo de otimizar a qualidade dos serviços aos usuários, já que a unidade presta, em média, de 500 a 700 atendimentos diários.

Com a mudança, serão ofertadas cerca de 15 vagas a cada 30 minutos. “Vai ficar bem melhor e mais tranquilo porque ninguém mais vai precisar enfrentar fila. Eu acredito que os atendimentos serão bem mais rápidos com horário marcado”, afirma Silvia Pires, que utiliza a Farmácia Municipal há mais de 20 anos.





“Nossa principal finalidade é distribuir melhor os usuários ao longo do expediente e evitar aglomerações, especialmente por causa da pandemia. Sabemos também que o horário previamente marcado torna o tempo de espera muito menor e o atendimento mais rápido, além de permitir alocar todos os usuários dentro da sala de espera com conforto e segurança”, comenta a coordenadora da Farmácia Municipal, Ana Paula Cruz dos Santos.





