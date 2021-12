Farmácia Municipal de Londrina atenderá com agendamento online ou via telefone

A Farmácia Municipal de Londrina passa a atender, a partir de 20 de janeiro de 2022, exclusivamente mediante agendamento prévio no Portal da Prefeitura ou através do telefone.

Segundo o Executivo, a medida será aplicada pela Secretaria de Saúde com o objetivo otimizar a qualidade dos serviços aos usuários, já que a unidade presta de 500 a 700 atendimentos diários, em média.

Localizada na Alameda Manoel Ribas, 85, região central, a Farmácia Municipal atende das 7h às 18h30 de segunda a sexta-feira. Para agendar o dia e horário de atendimento, é preciso acessar o Portal da Prefeitura e preencher os dados pessoais solicitados.





O site permanece em funcionamento todos os dias da semana, 24 horas por dia.





Para obter na Farmácia Municipal o medicamento prescrito, o usuário deve ter em mãos um documento pessoal de identificação com foto (RG, CNH) e cartão SUS do paciente, além da receita com prescrição médica.

O solicitante deve ser maior de 18 anos, e apresentar também seu documento de identificação com foto.





A coordenadora da Farmácia, Ana Paula Cruz dos Santos, explicou que serão ofertadas cerca de 15 vagas a cada 30 minutos. “Queremos manter o número de pessoas atendidas, que é bem expressivo, mas precisamos adequar à capacidade da sala de espera”, comentou.





Santos detalhou que o agendamento vai permitir um melhor espaçamento dos atendimentos, distribuindo centenas de usuários no decorrer das 11h de funcionamento diário da Farmácia Municipal.





“Nossa principal finalidade é distribuir melhor os usuários ao longo do expediente e evitar aglomerações, especialmente por causa da pandemia. Sabemos também que o horário previamente marcado torna o tempo de espera muito menor e o atendimento mais rápido, além de permitir alocar todos os usuários dentro da sala de espera com conforto e segurança”, citou.