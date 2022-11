Fique atento: Saúde reforça cuidados para evitar acidentes com escorpiões

Com maior circulação de escorpiões, os acidentes também aumentam. No Paraná, segundo dados preliminares do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), em 2021 foram registrados 4.059 acidentes com escorpiões.

A alta temperatura e chuvas constantes neste período do ano propiciam o aumento no número de casos envolvendo acidentes provocados por animais peçonhentos, entre eles o escorpião. Por esse motivo, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), faz um alerta para a população sobre os cuidados com o animal.

AJUDA





De acordo com o biólogo da Divisão de Vigilância de Zoonoses e Intoxicações da Sesa, Emanuel Marques da Silva, em caso de acidente, o paciente deve procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) o mais rápido possível.

Publicidade





“Principalmente no caso das crianças, pois elas têm alto potencial de gravidade ao ser picada por um escorpião, por esse motivo, o quanto antes receber atendimento, menores serão os danos causados pelo envenenamento”, afirma.





Sempre que possível, o animal causador do acidente deve ser levado junto ao serviço de saúde. “O tratamento é realizado a critério médico, conforme sinais clínicos de envenenamento, mas levar o animal causador do acidente ou mesmo uma foto, irá auxiliar de forma primordial no diagnóstico”, completa o biólogo.

Publicidade

Publicidade





Ao encontrar um escorpião, com muito cuidado, ele deve ser colocado em um pote com tampa para ser encaminhado às autoridades de saúde. Será realizado então, um Laudo de Identificação do peçonhento, que será encaminhado para o serviço de saúde do município, que por sua vez deverá entrar em contato com o cidadão, fazendo as orientações de prevenção de acidentes e correção dos prováveis ambientes favoráveis para os animais.