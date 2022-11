Vigilância Ambiental de Londrina recolhe mais de 500 escorpiões em 2022

Situações envolvendo animais peçonhentos em Londrina, principalmente com escorpiões, aumentam neste período do ano.





De acordo com a Vigilância Ambiental do município, desde o início deste ano foram coletados 504 escorpiões e o CIATox (Centro de Informações e Assistência Toxicológicas) do HU/UEL (Universidade Estadual de Londrina) já registrou 200 casos de picadas de escorpião na cidade.

Publicidade

Publicidade





Segundo o agente de endemias Mario Inácio da Silva, da Vigilância Ambiental do município, as equipes realizaram 708 visitas técnicas em todas as regiões da cidade, desde o início do ano.





“Hoje, não temos uma região específica com maior incidência. É a cidade toda. E em boa parte das casas encontramos os escorpiões em meio a rachaduras, em espaços de obras inacabadas, madeiras e entulhos acumulados nos quintais”, afirma.

Publicidade

Publicidade





Ele esteve presente na sessão da Câmara de Vereadores de Londrina na última quinta-feira (10), apresentando os dados da Vigilância Ambiental relacionados a esses animais.





De acordo com ele, o surgimento de escorpiões é maior neste período do ano devido à situação climática, com dias muito quentes e chuvosos.





“O escorpião amarelo é um animal que se adaptou muito bem ao perímetro urbano e na primavera ele se torna mais ativo, procurando alimento, principalmente baratas, além de abrigo”, diz.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.