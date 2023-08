Governo anuncia operacionalização da nova maternidade do Hospital Universitário de Londrina

O governador em exercício do Paraná, Darci Piana, juntamente com o Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, anunciam nesta quinta-feira (3) investimentos em recursos humanos, infraestrutura e equipamentos para operacionalizar o Hospital da Mulher e da Criança, unidade que integrará o Hospital Universitário (HU) da UEL, utilizado nos últimos anos para atendimento referencial a pacientes da Covid-19.





Os investimentos na nova materinidade buscam a redução da morbidade materno infantil e fetal na macrorregional de Londrina, que abrange 21 municípios, considerando as diretrizes do Plano Estadual de Saúde do Paraná (2020/2023). A unidade foi erguida antes da pandemia e foi ativada para tratamento de pacientes em leitos de enfermaria e UTI durante o período de 2020 e 2021, para casos exclusivos da infecção.

Infraestrutura







Em maio passado, a Administração da UEL apresentou um projeto para a implantação do Hospital da Mulher, detalhando a necessidade de ampliar a infraestrutura para cirurgias de alta complexidade e para o atendimento especializado de partos de alto risco.





O projeto prevê a adição de novos leitos destinados a procedimentos obstétricos e neonatal, elevando a atual capacidade do HU. Além disso, a proposta também menciona a criação de duas salas operatórias. O HU da UEL é referência no atendimento de gestantes de alto risco.

A implantação da maternidade agregará significativa melhora no serviço, garantindo qualidade e aliviando as demais estruturas do complexo. Serão destinados R$ 3,79 milhões para a adequação da estrutura. Além disso, o Estado também fará um aporte mensal de R$ 1,36 milhão para custeio de recursos humanos.





O anúncio será nesta quinta, a partir das 10h, durante cerimônia na portaria principal do novo Hospital (R. Cláudio Donizete Cavalieri, Jardim Tarumã), zona Leste de Londrina, com a presença de convidados e autoridades, entre elas da reitora da UEL, Marta Favaro, do vice-reitor, Airton Petris, e da diretora-superintendente do HU da UEL, Vivian Feijó.