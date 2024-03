Governo do Paraná decreta situação de emergência em saúde pública para a dengue

O Governo do Paraná decretou situação de emergência em saúde pública para a dengue nesta quinta-feira (14). A decisão foi tomada pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) devido ao aumento no número de casos e mortes confirmadas em decorrência da doença nas últimas semanas. O decreto 5.183/2024 terá vigência de 90 dias. O objetivo é reforçar ações adotadas para o controle e combate à dengue.

De acordo com a AEN (Agência Estadual de Notícias), entre os principais pontos do documento estão a intensificação das visitas domiciliares para identificação e eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti, além de recomendações relacionadas à aquisição de larvicidas e a importância do cumprimento das determinações sanitárias estabelecidas pelo SUS (Sistema Único de Saúde), incluindo o dever da população em facilitar a aplicação das medidas sanitárias relativas às doenças transmissíveis, como as visitas domiciliares.

A finalidade é dar mais agilidade na destinação de recursos do governo estadual e federal aos municípios, evitando assim os trâmites usuais, além de facilitar o processo de aquisição de insumos e medicamentos. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a medida é preventiva, de caráter exepcional. "O Estado tem realizado um grande esforço para reduzir o número de casos da doença, tanto em aporte financeiro como em apoio especializado aos municípios. O decreto permite reforçar essas ações, somando mais forças no combate à dengue."



BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Nesta terça-feira (12), a Sesa divulgou o último boletim epidemiológico da dengue. No informe, foram registradas 34.996 novas notificações, 17.044 casos e 12 mortes. O Paraná soma 222.590 notificações, 90.972 confirmações e 49 mortes pela doença dentro do período sazonal 2023/2024, iniciado em agosto.

Somente dois dos 399 municípios do Paraná não registram notificações por dengue. Do total, 366 já possuem casos confirmados, o que corresponde quase 92% de todo o Estado. De acordo com a Saúde, a incidência de casos autóctones, que foram transmitidos dentro do Paraná, chegou a 697 casos por 100 mil habitantes. Além disso, são 26 municípios já em situação de emergência no Paraná.



MOBILIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS



O secretário também confirmou uma mobilização entre Estado e municípios, no próximo sábado (16), para reforçar as ações de limpeza e conscientização contra a dengue. A ação unirá equipes municipais e estaduais e deverá, ao longo do dia, fortalecer a prevenção e controle da doença, sobretudo com a orientação da população para remoção de criadouros.

“O combate à dengue acontece diariamente no Paraná, mas pedimos uma atenção especial para este sábado, quando teremos uma grande união em prol dessa luta. É um apelo a todos os cidadãos e cidadãs paranaenses para que continuem seguindo as medidas orientativas, principalmente para a remoção dos possíveis focos do mosquito em ambientes domiciliares”, disse.



RECURSOS PARA O COMBATE À DENGUE

Na última semana, a Sesa anunciou um pacote de R$ 93 milhões em recursos para fortalecer o combate à dengue nos municípios. O montante tem como finalidade fortalecer ações de prevenção, promoção e proteção da saúde dos municípios, garantindo incrementos para compra de medicamentos, incentivo a hospitais de referência e aquisição de tablets para otimizar o trabalho de agentes de campo.





SINTOMAS DA DENGUE