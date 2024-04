Hepatites virais matam 3,5 mil pessoas por dia no mundo, afirma OMS

BBB 24: Dermatologista alerta para riscos do contato da pele com frutas cítricas ao sol

Os dados apontam que as mortes por hepatites virais registradas em 187 países foram de 1,1 milhão em 2019 para 1,3 milhão em 2022. Do total, 83% foram causadas pela hepatite B e 17%, pela hepatite C. Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, os óbitos aumentaram porque pouquíssimas pessoas com a doença têm acesso ao diagnóstico e tratamento adequado.

Estudo divulgado pela entidade frisa que, mesmo com melhores ferramentas de diagnóstico e tratamento disponíveis, além da queda no preço desses artigos, a testagem e a quantidade de pacientes em tratamento estagnaram. “Mesmo assim, atingir a meta de eliminação das hepatites virais até 2030, proposta pela OMS, ainda é algo possível, desde que medidas rápidas sejam tomadas agora”.

As mortes causadas por hepatites virais vêm aumentando no mundo. A doença já figura como a segunda principal causa infecciosa de morte no planeta, com 3,5 mil óbitos por dia e 1,3 milhão por ano – mesmo total de falecimentos por tuberculose, que ocupa o primeiro lugar no ranking. O alerta foi feito na terça-feira (9) pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Casos







A estimativa do organismo é que 254 milhões de pessoas viviam com hepatite B e 50 milhões com hepatite C em 2022 – mais da metade das infecções foram registradas em adultos com idade de 30 a 54 anos e 12%, entre crianças e adolescentes menores de 18 anos. Homens respondem por 58% de todas as infecções.





Mesmo com leve queda no número de casos entre 2019 e 2022, a incidência da doença no mundo, conforme a OMS, permanece alta. Em 2022, foram contabilizadas 2,2 milhões de novas infecções, contra 2,5 milhões em 2019. “Mais de 6 mil pessoas estão sendo infectadas por hepatites virais todos os dias”, apontou o estudo.

