UTIs infantis de hospitais ultrapassam 200% de lotação em Londrina

Sanches ressaltou que o município já trabalha na solicitção ao Ministério da Saúde para ampliar o número de leitos em Londrina. "A SMS está trabalhando na ampliação de leitos junto ao Ministério da Saúde, na rede de urgência, na UTI, encaminhamos várias documentações para adquirir mais leitos, só que isso demora um tempo. A recomendação do momento é o uso de máscara, lavar as mãos com álcool em gel e evitar aglomerações.

"No PS (Pronto-Socorro) chega tudo, mas agora estamos atendendo bastantes atendimentos de síndrome gripal. Os casos em alta são agravantes na taxa de ocupação. No Paraná foi decretado urgência sobre as SRAG e, com certeza, essa superlotação acaba, até mesmo, restringindo o atendimento eletivo", destacou.

De acordo com ela, mesmo que não sejam responsáveis exclusivamente pela alta taxa de lotação, as SRAG têm reflexo significativo na procura por atendimento.

As alas dos três hospitais vinculados ao SUS estão, de maneira geral, com números acima da normalidade, mas, segundo Verônica Sanches, diretora de Atenção à Saúde de Londrina, os setores ligados às crianças são mais preocupantes.

Os hospitais de Londrina estão em estado de alerta devido ao aumento da procura por atendimento. De acordo com a SMS (Secretaria Municipal de Saúde), as UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo) pediátricas e neonatais dos hospitais que atendem pelo SUS no município ultrapassam 200% de lotação.





O Hospital Evangélico, procurado pela reportagem, salientou que, além do pronto socorro lotado, todas as alas relativas ao SUS estão 104% ocupadas. A área de convênio hospitalar também opera ao máximo. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, há 24 pacientes com as SRAG (Síndromes Respiratórias Agudas Graves).

No HU, a lotação é de 167% nesta quarta-feira (11), com 176 ocupantes onde só há vagas adequadas para 105. Há também 44 pessoas internadas com as SRAG e 17 em ventilação mecânica, sendo duas crianças e 15 adultos.





Em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), a Santa Casa de Cambé ainda está operando dentro da capacidade, mas com 95% de ocupação. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, houve um ligeiro aumento na procura por atendimento relacionado às síndromes respiratórias. A Santa Casa ressaltou que é importante que a população mantenha cuidados simples, como higienizar regularmente as mãos e manter os ambientes arejados, para evitar virores comuns no inverno.

A Santa Casa de Londrina não divulgou números.