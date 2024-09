Hospital das Clínicas faz 1º transplante de útero em vida entre irmãs no Brasil

O Hospital das Clínicas da FMUSP (Faculdade de Medicina da USP) realizou o primeiro transplante de útero bem-sucedido entre pessoas vivas da América Latina no dia 17 de agosto. O procedimento foi feito em uma paciente que nasceu sem útero por causa da síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH), que recebeu o órgão de sua irmã.



O procedimento foi conduzido pela Divisão de Ginecologia e pelo Serviço de Transplante de Fígado e Órgãos do Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas e representa um avanço em pesquisas relacionadas ao transplante. A instituição também foi pioneira no mundo ao realizar o transplante uterino a partir de uma doadora falecida que gerou um bebê saudável, nascido em 2017.

O primeiro bebê gerado em um útero transplantado aconteceu em 2014, realizado pelo precursor do procedimento, professor Mats Brännström. O novo transplante realizado pelo Hospital das Clínicas aconteceu em parceria com uma equipe sueca chefiada por ele.



As pacientes tiveram boa recuperação e a receptora teve ciclo menstrual pela primeira vez, afirma Luiz Augusto Carneiro D'Albuquerque, professor titular da disciplina de transplante de fígado e órgãos do aparelho digestivo da FMUSP.



A receptora seguirá acompanhada pela equipe e poderá realizar a primeira fertilização in vitro (FIV) cerca de seis meses após o transplante uterino.