Hospital Universitário de Londrina tem apenas sete leitos disponíveis na enfermaria de Covid-19

Dos 91 leitos de enfermaria oferecidos pelo HU (Hospital Universitário) de Londrina exclusivamente para pacientes com Covid-19, 84 estão ocupados, segundo a nota divulgada pelo hospital na manhã desta terça-feira (15).

Ainda de acordo com a nota, das 50 vagas disponibilizadas para pacientes com Covid-19 na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), apenas 13 estão livres.

Já os cinco leitos pediátricos do HU continuam com ocupação em 60%, ou seja, somente com duas vagas livres.







A direção do HU pede à população para que não procure por atendimento no Pronto Socorro do hospital, tendo em vista garantir que todos os pacientes que cheguem ao serviço recebam atendimento seguro, por meio de um fluxo organizado e regulado pelos organismos competentes.