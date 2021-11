HU da UEL em Londrina vai reduzir leitos de Covid-19 a partir de dezembro

O HU-UEL (Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina) vai reduzir os leitos exclusivos para o tratamento do novo coronavírus a partir de dezembro. Segundo nota enviada à imprensa nesta quinta-feira (18) pela direção, "inicia em 1 de dezembro o Plano de Desmobilização de Leitos Covid, em consonância com as diretrizes da Sesa (secretaria de Estado da Saúde do Paraná), a partir do comportamento epidemiológico da Covid-19 no Estado do Paraná".

As medidas foram tomadas diante do avanço da vacinação no Estado e consequente redução da transmissão e contaminação da população. Diante deste cenário epidemiológico, observa-se a redução paulatina das taxas de ocupação dos leitos Covid. Segundo dados do Boletim - Informe Epidemiológico Coronavírus (Covid-19) da Sesa (17/11/2021), a semana epidemiológica 45 totalizou um decréscimo de 32,63% no número de casos da Covid-19 na Macrorregional Norte, com o declínio de novos casos constatado desde a semana epidemiológica 38.

Portanto, começa o processo de reestruturação da capacidade instalada de leitos de internação do hospital, a partir do Plano de Desmobilização de Leitos Covid, o qual foi pactuado em reunião de trabalho entre a Direção do HU-UEL e a Sesa, ocorrida em 9 de novembro, em Curitiba.





Com a operacionalização do plano em duas fases, a Sesa oportunizou a ampliação do número de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Geral no hospital, o que se apresenta como uma conquista importantíssima, haja vista que o HU-UEL conta apenas com 20 leitos de UTI Adulto Geral.





Como será

Desta forma, em 1 de dezembro, o hospital vai regressar para o atendimento à Rede de Urgência e Emergência 45 leitos de Retaguarda Clínica Covid, passando de 96 leitos de enfermaria Covid para 51 leitos.





No que se refere aos leitos de UTI Adulto Covid, o HU passará de 100 leitos para 70 leitos em 1 de dezembro. Em 1 de janeiro de 2022, este número será reduzido para 50 leitos, o que garantirá o atendimento a novos surtos, bem como, ampliará a capacidade instalada de leitos de UTI Adulto Geral do HU-UEL de 20 leitos para 70 leitos, até posterior reavaliação pela Sesa a partir do acompanhamento dos dados epidemiológicos da Covid no Estado do Paraná.





O "redimensionamento e reorganização dos leitos tem como premissa a manutenção de um montante de leitos de Retaguarda Clínica e Terapia Intensiva Infecto Respiratória, para o atendimento a novos surtos de Síndrome Respiratória Aguda, com a garantia de ampliação do número de leitos no HU-UEL, caso seja necessário".