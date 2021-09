Intercambialidade: uso de diferentes vacinas contra o novo coronavírus

Algumas localidades do Brasil passaram a aplicar, recentemente, vacinas contra o novo coronavírus de marcas diferentes na segunda dose, o que é chamado tecnicamente de “intercambialidade”. As medidas geraram discussão sobre a segurança, eficácia e validade da estratégias. Saiba o que autoridades de saúde e especialistas pensam a respeito e orientações.

Continua depois da publicidade





O Ministério da Saúde recomenda a intercambialidade de vacinas para o combate à Covid-19 somente no caso de gestantes que tomaram a Oxford/AstraZeneca na primeira dose e precisam completar o esquema vacinal.

Continua depois da publicidade





Diante do caso de uma gestante carioca que faleceu após a vacinação com esse imunizante, o ministério suspendeu a recomendação de uso da marca para esse público e para puérperas. “Além disso, em excepcionalidades, como o caso em que não for possível administrar a segunda dose com imunizante do mesmo fabricante, seja por contraindicações específicas ou por ausência do imunizante no país”, respondeu o ministério, em nota.





O governo de São Paulo, um dos que fizeram uso da aplicação da segunda dose de Pfizer/BioNTech para quem havia recebido a primeira de Oxford/AstraZeneca, argumentou, em comunicado no dia 10 de setembro, que a medida tinha caráter emergencial. Acrescentou que se devia à falta de doses da Oxford/AstraZeneca e que a medida havia sido chancelada pelo Comitê Científico do governo do estado.

Continua depois da publicidade





A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), que atua em parceria com o consórcio Oxford/AstraZeneca para a fabricação de vacinas contra o novo coronavírus no Brasil, recomenda a intercambialidade somente “em caso de emergência”.





Segundo a instituição, não há dados sobre a duração da resposta imune com o uso de dois imunizantes diferentes. Sobre a demora para o recebimento da segunda dose, a fundação diz que estudo da Universidade de Oxford, publicado no periódico The Lancet, indicou que a primeira dose proveria eficácia de 80% por até dez meses, com a segunda dose ampliando essa proteção quando ministrada.