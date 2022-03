Leitos de UTI são credenciados pelo ministério da Saúde no HU-UEL

No HU (Hospital Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), 35 leitos de terapia intensiva adulto foram credenciados pelo Ministério da Saúde. Os leitos já estavam em funcionamento no hospital para atendimento de casos de Covid-19, mas funcionavam em condição transitória.

Desde 31 de janeiro de 2020, o HU foi designado pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde do Paraná) como Hospital-Referência para Covid-19 na macrorregião Norte do Paraná e passou de 297 para 454 leitos no primeiro ano da pandemia. Atualmente, o HU soma 431 leitos, sendo 70 de UTI adulto. Com o credenciamento o hospital passa definitivamente de 20 para 55 leitos de UTI adulto. Em valores, isto significa um aporte de aproximadamente seis milhões e novecentos mil reais mensais para o HU-UEL.

Com a perspectiva do fim do status de pandemia mundial da Covid-19 e diminuição da gravidade dos casos e número de internamentos pela doença, surgiu a possibilidade de credenciamento dos leitos em caráter definitivo. Para tanto, foi preciso enviar diversos documentos solicitados pelo Ministério da Saúde, também foi realizada uma vistoria pela Vigilância Sanitária Municipal para atestar as boas práticas dos atendimentos no hospital e verificar que a infraestrutura atendia a legislação vigente. Além disso, a direção do hospital fez um trabalho incansável de articulação política junto às três esferas de governo.





Vivian Feijó, superintendente do Hospital Universitário da UEL, afirma que o credenciamento em caráter definitivo é uma conquista para a saúde da população da macrorregião Norte do Paraná, porquê há uma carência de leitos de UTI para a região. “Esses leitos sempre estiveram ativos para atendimento de pacientes com coronavírus, porém, eram custeados pelo Governo do Estado do Paraná, agora passarão a ser custeados pelo Ministério da Saúde. O credenciamento vem solidificar a manutenção desses leitos na nossa infraestrutura e reafirmar o legado e importância dos serviços de excelência prestados pelo HU durante a pandemia”, completa Feijó.





A mesma portaria do Ministério da Saúde credenciou diversos leitos no país, no Estado do Paraná, o HU foi o hospital com mais leitos credenciados.