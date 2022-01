Londrina abre vacinação contra Covid-19 para crianças de 10 anos

Londrina liberou nesta sexta-feira (21) o agendamento da vacinação contra Covid-19 para crianças de 10 anos e sem comorbidades. Ao todo, 3.422 pessoas desta idade estão com o cadastro validado e, portanto, aptas a fazer o agendamento, segundo a secretaria Municipal de Saúde.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





”Pedimos aos pais e responsáveis que levem seus filhos para receberem a vacina contra a Covid-19, um direito sagrado das crianças. Lembrando que os estudos científicos e os especialistas mais renomados do mundo indicam e referendam a vacina”, afirma o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Segue liberado o agendamento da vacinação de crianças a partir de 5 anos e com comorbidades, que já fizeram o cadastro prévio no site da prefeitura e entregaram a documentação comprobatória.





Para ambos os casos, os pais ou responsáveis podem agendar a vacinação no portal da prefeitura. No mesmo site, é possível fazer o cadastro prévio para todas as crianças a partir de 5 anos.





No ato da vacinação, é preciso apresentar documento de identificação com foto, como o RG, ou certidão de nascimento, e o comprovante de agendamento emitido no Portal da Prefeitura, que contém o QR Code. Os pais também devem mostrar documento pessoal de identificação com foto, como RG ou CNH.

Continua depois da publicidade





A vacinação das crianças está acontecendo exclusivamente no centro de Imunização da Zona Norte (rua Luís Brugin, 570). Neste final de semana, no sábado (22) e domingo (23), o local vai funcionar das 7h as 19h.