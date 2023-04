Londrina amplia vacinação bivalente contra a Covid-19 para maiores de 18 anos

Para que seja possível a vacinação, basta que a pessoa interessada tenha recebido a última dose da vacina contra Covid-19 há 4 meses ou mais e que tenha recebido as duas primeiras doses do imunizante. Ao todo, foram liberadas 3.800 vagas para o agendamento, sendo que 2.600 doses devem ser aplicadas durante a semana e outras 1.200 no sábado (29), quando estarão abertas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Alvorada e do Eldorado. Nessas duas UBS, terão 600 vagas disponíveis em cada uma, no sábado, das 8h às 17h. Mas também é necessário agendar o atendimento pelo site da prefeitura.

A vacina bivalente protege contra as cepas originais e a variante Ômicron, que é a mais predominante atualmente no mundo. Segundo estudos recentes feitos pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde, o reforço vacinal reduz o risco de morte por Covid-19 em até 16 vezes, dependendo da idade, além de diminuir as chances do desenvolvimento de estágios mais graves da doença.

De acordo com o secretário municipal de Saúde de Londrina, Felippe Machado, a ampliação da vacinação bivalente só foi possível porque o Ministério da Saúde autorizou a ação na segunda-feira (24). “Com isso, rapidamente, a prefeitura de Londrina já disponibilizou [a vacina] para todo cidadão londrinense que tenha mais de 18 anos e que tenha tomado as duas doses do esquema primário, pelo menos, há mais de quatro meses. Temos 68 mil pessoas que já podem realizar o agendamento e, neste momento, são 36 mil doses de vacina em estoque. Infelizmente esse estoque mostra a baixa procura que tivemos até agora com os grupos prioritários”, disse Machado.

PARANÁ





Após a autorização do governo federal, o governo do Paraná, por meio da Sesa (Secretaria Estadual de Saúde), passou a recomendar a vacinação bivalente para maiores de 18 anos em todo o estado. A agenda da imunização, no entanto, será organizada pelas prefeituras dos 399 municípios. Na região norte do estado, além de Londrina, prefeituras como Arapongas e Maringá já anunciaram o início da imunização bivalente para todas as pessoas com mais de 18 anos.



“Já aguardávamos essa orientação visto que a adesão do imunizante está abaixo do esperado em todo o Brasil e temos doses disponíveis. Não queremos vacinas estocadas, queremos vacina no braço. O Paraná está preparado para essa ampliação e continuará atuando em parceria com os municípios para vacinar o maior número de pessoas possíveis”, disse o secretário de estado da Saúde, Beto Preto.





A vacinação contra a Covid-19 no Paraná com as doses bivalentes completa dois meses nesta quinta-feira (27) e registra até esta terça-feira (25) 666 mil doses aplicadas. O número corresponde a 45% das 1,5 milhão das doses enviadas aos municípios.

