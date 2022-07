Londrina inicia vacinação de crianças a partir de três anos contra a Covid-19 neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina inicia a vacinação de crianças de 3 e 4 anos, contra a covid-19, neste sábado (23), em uma grande ação na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Ouro Branco (Rua Flor dos Alpes, 570), das 8h às 14h. O secretário da pasta, Felippe Machado, estará na UBS para acompanhar o início da vacinação, a partir das 8h.

De acordo com a SMS, ainda há vagas de agendamento para a ação deste sábado. Até o momento, 1.045 crianças de 3 e 4 anos foram cadastradas, em Londrina, para receber a vacina, as quais estão aptas a fazer o agendamento. Aquelas que ainda não agendaram a vacinação podem agendar no portal da Prefeitura, aqui.

Para a vacinação deste sábado (23), a Secretaria de Saúde organizou uma ação lúdica na UBS do Ouro Branco, a fim de proporcionar mais acolhimento para as crianças. Durante toda a vacinação haverá brincadeiras, personagens de desenho animado e enfeites. “A nossa expectativa é que a estrutura montada para receber as crianças na UBS chame a atenção delas e de seus pais, para que possamos vacinar o maior número de crianças possível”, ressaltou o secretário da pasta, Felippe Machado.







Durante a ação deste sábado, na UBS do Ouro Branco, os pais que levarem os filhos para se vacinarem, poderão aproveitar a oportunidade para fazer o seu complemento vacinal contra a covid-19 sem precisar agendar.





Além da ação deste sábado, a partir das 12h de hoje (22), a SMS vai abrir o agendamento para a vacinação das crianças de 3 e 4 anos em todas as UBSs do município, com vagas disponibilizadas a partir da próxima segunda-feira (25).

Ao todo, a estimativa da SMS é que haja cerca de 12 mil crianças nesta faixa etária em Londrina. “Considerando esta quantidade, no momento temos um número baixo de crianças cadastradas para receber a vacina, mas com o início da vacinação neste sábado, gradativamente esperamos aumentar a cobertura vacinal das crianças”, apontou Machado.





No ato da imunização, é necessário apresentar um documento da criança, preferencialmente com foto, como o RG, ou certidão de nascimento, mais o comprovante de agendamento emitido no Portal da Prefeitura, que contém o QR Code. Os pais ou responsáveis legais também devem apresentar um documento pessoal de identificação com foto, como RG ou CNH.







A liberação da vacinação de crianças de 3 e 4 anos, contra a Covid-19, em Londrina, se deu após a publicação da Nota Técnica 213/2022, do Ministério da Saúde (MS), recomendando a ampliação da vacina para crianças com esta faixa etária. A nota foi publicada após a aprovação do imunizante pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).