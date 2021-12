Londrina completa quarto dia sem óbitos pelo novo coronavírus

O boletim da pandemia em Londrina deste domingo (5) registra 181 novos casos confirmados do novo coronavírus no município e mais um dia sem óbito provocado pela doença. O documento foi atualizado às 18h28. A prefeitura informa que são confirmações referentes a setembro, que foram inseridos na planilha de sábado (4) para domingo. Isto ocorreu em função do atraso no envio destes dados para a secretaria de Saúde por uma farmácia da cidade.

Desde o início da pandemia, o município contabiliza 2.315 mortes em decorrência da Covid-19. O último falecimento ocorreu no dia 1º. Antes, Londrina estava há seis dias sem registros de óbitos pela infeccção.

Londrina monitora 62 casos ativos da doença. Deste total, 46 estão em isolamento domiciliar. Outros 16 estão internados, sendo quatro em leitos de enfermarias e 12 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva).





Nesta domingo, a taxa de ocupação das UTIs adultas em Londrina chegava a 65% das 293 vagas disponíveis e 68% das 62 vagas em UTIs infantis. Ao analisar os leitos exclusivos para a Covid-19, a taxa de ocupação de UTI adulta (100 leitos) era de 16% e as infantis (5 leitos), de 0%.





As enfermarias específicas para coronavírus (96) estão com taxa de ocupação de 9%.

Dos 88.880 casos positivos registrados em Londrina, 86.503 pacientes já estão curados. Aguardam o resultado dos exames 63 casos suspeitos. Outros 191.484 foram descartados, mediante resultado negativo para Covid-19.





Até este domingo, foram feitos 279.929 testes padrão-ouro.