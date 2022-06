Londrina disponibiliza vacinação contra a Covid-19 em 53 UBSs

A vacinação contra a Covid-19 prossegue nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Londrina, segundo a SMS (Secretaria Municipal de Saúde). Para receber a dose, é necessário fazer o agendamento do dia e horário pelo portal da Prefeitura.

A SMS esclarece que as unidades disponibilizadas para agendamento no portal são aquelas que têm vagas para o tipo de vacina que cada indivíduo precisa tomar. No mesmo site, é necessário imprimir o comprovante com QR Code para apresentar no dia e local selecionado, junto com a carteira de vacinação covid-19 e um documento de identificação com foto.

Atualmente, o município está aplicando primeiras, segundas, terceiras e quartas doses da vacina para a população acima de cinco anos de idade. No caso da quarta dose (de reforço) estão aptas a recebê-la as pessoas com 50 anos ou mais e trabalhadores de saúde que receberam a terceira dose há pelo menos 120 dias (quatro meses).





Em Londrina, são 53 UBSs, sendo 41 da zona urbana e 12 da zona rural, que ofertam a vacina contra a covid-19. As unidades da zona urbana funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. As da zona rural seguem calendário próprio.







Na última semana, o município prosseguiu com a vacinação no feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (16) e no sábado (18). Somente nestes dois dias, foram aplicadas 8.364 doses do imunizante contra a covid-19.