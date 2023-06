Londrina fará vacinação contra Covid-19 e gripe nos shoppings neste sábado

Londrina terá uma ação de vacinação descentralizada em três shoppings centers neste sábado (17), das 13h às 20h. São eles o Catuaí, Boulevard e Norte Shopping. Segundo a prefeitura de Londrina, por meio da SMS (secretaria Municipal de Saúde), objetivo é facilitar ainda mais o acesso e imunizar mais pessoas, alcançando quem não podem procurar as unidades de saúde durante a semana.





De acordo com o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, a ação será por livre demanda, ou seja, sem precisar agendar, bastando apenas apresentar um documento pessoal. “Com relação à Covid-19, estarão disponíveis todas as vacinas, como para bebês, infantil, adulto e bivalente. Assim, conseguiremos atender toda a demanda da população que está em atraso com a vacina”, explica.



O secretário frisou que, com a chegada do frio, aumenta a circulação dos vírus respiratórios e, consequentemente, as unidades de saúde como um todo, tanto do sistema público quanto privado, sofrem com a aumento da demanda. “Por outro lado, temos um estoque de vacinas considerável, então estamos tentando descomplicar e levar a vacina para perto das pessoas, a fim de garantir a proteção a todos”, aponta.





Conforme Machado, a ação nos shoppings será um teste para possível liberação da vacinação contra Covid-19 em livre demanda, já que atualmente é necessário agendar a data e horário da aplicação pelo site da Prefeitura. “Optamos por realizar a vacinação contra o coronavírus mediante agendamento para organizar melhor o processo, em especial durante a pandemia, mas agora estamos analisando fazer esta transição para vacinar por livre demanda. Isso tem prós e contras, por isso esta ação nos shoppings nos possibilitará termos base de análise em relação ao tempo de aplicação, já que é preciso fazer o registro da aplicação imediatamente nos sistemas do Ministério da Saúde”, diz.





Quanto à dose da gripe, qualquer pessoa acima dos seis meses de idade pode receber a imunização. A vacina disponível é trivalente, que age na proteção contra as três cepas do vírus que tiveram maior circulação no hemisfério sul (H3N2 Darwin, H1N1, e a Victoria B). A vacinação contra a influenza permite, ao longo do ano, minimizar a carga e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, reduzindo os sintomas nos grupos prioritários, além de reduzir sobrecarga sobre os serviços de saúde.