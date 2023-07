Londrina faz trabalho de campo do 3º LIRAa de 2023

O LIRAa é um indicador imediato da proporção de vetores em cada localidade, porém, o que direciona e proporciona as intensificações das ações é o aumento no número de casos notificados da doença, em curto espaço de tempo, em determinada localidade.

O 2º LIRAa de 2023, que seria em abril, foi cancelado pela SMS devido ao aumento dos casos de dengue em Londrina para não interromper as ações de bloqueios de transmissão viral. O 1º LIRAa do ano, divulgado em janeiro, apontou um índice de infestação de 5,50% no município, o que significa que a cada 100 imóveis vistoriados, cinco estavam com focos positivos do Aedes aegypti.

Nesta etapa, os agentes vistoriam imóveis em busca de água parada e de focos do mosquito. A vistoria ocorre em cerca de 9.500 imóveis residenciais e comerciais, além de construções e terrenos baldios, de 260 localidades da zona urbana. Durante o trabalho de campo, se os agentes encontram focos de mosquito, é recolhida amostra, que é enviada para o laboratório a fim de identificar se é do Aedes aegypti ou de outra espécie. O restante dos focos é eliminado pelos agentes, que orientam os moradores sobre como evitar a proliferação do Aedes.

Começa na segunda-feira (10) o trabalho de campo necessário para elaborar o 3º LIRAa (Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti) de 2023 em Londrina. Segundo a coordenação de controle de endemias da SMS (secretaria Municipal de Saúde), a ação será conduzida durante cinco dias, de 10 a 15 de julho, das 7h30 às 18h30, com a participação de aproximadamente 200 agentes de endemias.

Segundo o último relatório epidemiológico sobre a situação da doença em Londrina, divulgado na quinta-feira (6), o município acumula, do início do ano até o momento, 60.040 notificações relacionadas à dengue, 31.173 confirmadas, 10.771descartadas e 18.096 em análise, aguardando o resultado de exames. Desde o começo de 2023, até o momento, foram contabilizados 29 óbitos por dengue, sendo o último confirmado no período da última semana.





De acordo com o coordenador de Endemias, Nino Ribas, a Prefeitura está promovendo diversas ações de combate ao Aedes, entre elas o projeto-piloto para controle do mosquito Aedes aegypti, em parceria com a empresa Forrest Brasil Tecnologia. Por meio da iniciativa, 350 mil machos estéreis do mosquito serão soltos semanalmente, em um período de seis meses, no conjunto Mister Thomas. Esses insetos fecundarão as fêmeas do Aedes aegypti, porém, os ovos resultantes não prosperarão, o que deverá diminuir progressivamente a quantidade de mosquitos no município. A soltura dos mosquitos inicia também na segunda.

Há outras ações como: atendimento de casos suspeitos de arboviroses, busca de novos sintomáticos e eliminações de possíveis criadouros; vistorias em imóveis classificados com “pontos estratégicos”; atendimento a denúncias feitas por munícipes via 0800 e ouvidoria; monitoramento através de armadilhas ovitrampas; mutirões educativos e limpeza de imóveis críticos; intensificação de atividades em bairros com alta incidência de casos suspeitos de aboviroses; atividades de levantamento de índices entomológicos e atendimento de imóveis em poder de imobiliárias e/ou particular. São conduzidas, ainda, ações educativas, como palestras nas escolas, empresas e junto à sociedade civil organizada.