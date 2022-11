Londrina libera vacinação de 300 crianças no Centrolab neste sábado com Pfizer Baby

A vacinação de bebês contra a Covid- 19 começa neste sábado (18), em Londrina, e será direcionada para crianças maiores de 6 meses e até 3 anos incompletos. A imunização começará às 7 horas e segue até às 19 horas. O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, informou que os pais de mil crianças se mostraram interessados e fizeram cadastramento no site da prefeitura para a vacinação, mas neste primeiro momento serão vacinadas 300 crianças no sábado (19) no Centrolab (Laboratório Municipal de Análises Clínicas), ao lado do Pronto Atendimento Infantil, na rua Benjamin Constant, 500, Centro de Londrina.





"A vacinação para esse público continuará durante a semana nas demais unidades de saúde. Aqueles que não conseguirem agendar para este sábado podem buscar o agendamento através do site da prefeitura as vagas disponíveis nas demais unidades básicas de saúde durante a semana." O público para ser vacinado está sendo dividido pela logística. "Recebemos 790 doses de vacina Pfizer Baby, que correspondem a 79 frascos. Cada frasco tem 10 vacinas e depois de aberta precisa ser usada em seis horas. Estamos organizando para que não seja desperdiçada nenhuma dose. Quem recebeu a vacina para a pólio não tem contraindicação."

Machado acredita que deve ter muito mais gente nessa faixa etária na cidade. "Não temos números exatos, mas devemos ter pelo menos de 7 mil a 8 mil crianças nessa faixa etária. Vale o alerta de reforçar a importância da vacinação, ainda mais neste momento em que a gente observa a tendência de aumento de casos no boletim desta sexta-feira (18). Não há outra medida cientificamente comprovada e mais eficaz e segura para o enfrentamento da Covid-19 que não seja a vacinação", destacou.





"A gente precisa retomar urgentemente os níveis de vacinação elevados e que conseguimos na primeira e segunda doses para que não haja uma outra onda na cidade. É obrigação do pais ou responsáveis garantir o direito à saúde e a vida dessas crianças", afirmou Machado.





