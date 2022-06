Londrina monitora 731 casos ativos de Covid-19; 390 novos casos no informe

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou 390 novos casos de coronavírus no boletim desta terça-feira (14). O acumulado é de 142.181 desde o início da pandemia em Londrina. Foram 286 novos curados, sendo 138.908 no total. Nenhum óbito foi registrado no informe. São 2.542 mortes em decorrência da doença na cidade.

Em relação aos casos ativos, o município monitora 731 pacientes. São 691 em isolamento domiciliar e 40 internados em hospitais da cidade, sendo 17 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 23 em leitos de enfermaria. A média móvel de casos confirmados nos últimos sete dias é de 345, conforme o boletim. Os dados foram consolidados às 17h01.