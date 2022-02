Londrina não registra mortes por Covid-19 durante o final de semana

Londrina não registra nenhuma morte em decorrência do coronavírus no sábado (26) e no domingo (27), conforme boletins divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde. O acumulado de óbitos na cidade é de 2.436.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O informe deste domingo teve seus dados consolidados às 16h17 e trouxe 596 novos casos de Covid-19. O acumulado é de 120.366 casos confirmados desde o início da pandemia. A média móvel de novos casos nos últimos sete dias é de 507,6, segundo a Saúde.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Em relação aos novos curados, são 444 neste domingo. O total é de 116.417 na cidade.





O município monitora 1.513 casos ativos da doença. São 1.413 pessoas em isolamento domiciliar e 100 pacientes internados em hospitais da cidade, sendo 28 em leitos de UTI e 72 em leitos de enfermaria.