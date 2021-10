Londrina promove campanha de multivacinação em crianças e adolescentes

A Prefeitura de Londrina promove o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação para atualizar a caderneta de vacinas de crianças e adolescentes de até 14 anos, neste sábado (16), das 8h às 17h. O Dia D ocorrerá em todo o território nacional e visa oportunizar mais um dia para que os pais ou responsáveis possam levar os seus filhos para serem imunizados.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em Londrina, 31 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da zona urbana estarão abertas neste dia. (Confira a lista completa abaixo). As unidades respiratórias, que atendem exclusivamente os casos suspeitos de Covid-19, e as unidades que vacinam apenas contra a Covid-19, não vão participar da Campanha de Multivacinação.

Continua depois da publicidade





Somente para o Dia D, a Prefeitura disponibilizou o agendamento pela internet. Os que não quiserem agendar pelo site, também podem procurar diretamente as UBSs e fazer o agendamento por telefone ou presencialmente. Foram ofertadas 3.674 vagas para o Dia D, sendo 1.674 para os agendamentos realizados pelo Portal da Prefeitura e 2.000 para os que forem feitos diretamente nas UBSs. Confira aqui para conferir o telefone e endereço da UBS mais próxima da residência.





No dia da imunização as crianças e adolescentes precisam estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis. Também é necessário apresentar um documento de identificação e a Carteira de Vacinação. Na Campanha de Multivacinação estão sendo administradas vacinas importantes, que protegem contra o sarampo, pneumonia, hepatite, meningite, rubéola, caxumba, rotavírus, entre outras doenças. A campanha prossegue até o dia 29 de outubro.

Continua depois da publicidade





O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, disse que a Campanha de Multivacinação 2021 vem com um grande desafio, no sentido de mobilizar as equipes para realizar buscas ativas de todo o público-alvo, a fim melhorar a cobertura vacinal das crianças e adolescentes e, com isso, prevenir doenças. “Isso é muito importante, sobretudo devido ao retorno das aulas presenciais e o risco do surgimento ou aumento dessas doenças, caso essa população não esteja com suas vacinas em dia”, apontou.





Durante a semana, desde o dia 1º, a Campanha de Multivacinação está acontecendo nas UBSs da zona rural e urbana, com exceção das que são exclusivas para pacientes com sintomas de Covid-19 e salas de vacinação Covid-19. Com exceção do Dia D, o agendamento deve ser feito diretamente na UBS, por telefone ou presencialmente. O funcionamento das unidades é de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 7h às 19h.





Influenza – De acordo com a SMS, durante o mês de outubro, a vacina contra a influenza (vírus da gripe) ainda pode ser aplicada se surgir pacientes que ainda não tenham sido vacinados. A vacina contra a gripe é voltada a pessoas acima de 6 meses de idade.